Il Lago di Corlo dopo la nevicata dei giorni scorsi non ha perso il suo fascino per i turisti. Ma le stagioni passano e i vecchi problemi restano irrisolti, come quello della strada intercomunale Rocca-Cismon del Grappa, chiusa da 10 anni.

L'ATTRAZIONE

Il fiordo norvegese, come ha definito il lago il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha aumentato il suo fascino sotto l'aspetto turistico. Così nel fine settimana il bar aperto Da Anna-Sandro e l'albergo bar-ristoante Parigi non hanno mancato di fare da punto di riferimento per molti turisti che hanno percorso in mezzo alla neve le sue rive. C'è anche Roberto Vich di Incino, suo padre alpagoto e sua madre abruzzese ha la casa ad Incino dove è residente, è nato in Svizzera poco più di 50 anni fa, 19 anni di lavoro in Germania. È contento di stare ad Incino, borgata al di qua de lago di Corlo e quasi sopra la diga, recentemente il paesello ha aumentato i suoi abitanti ad una quindicina e più.

LA STRADA

Roberto Vich auspica, però, la riapertura della strada intercomunale Rocca-Cismon del Grappa, segnata come pista ciclabile del Circiuto del Grappa che passa sotto la sua casa tinta di giallo. È chiusa per caduta massi da 10 anni più a valle in comune oggi di Valbrenta con sindaco il cismonate l'avvocato Luca Ferrazzoli. «Non solo io - sottolinea Vich - lo auspicano i rocchesani e quelli di tutte le borgate che pagano l'Imu seconda casa in questi giorni alle poste di Arsié. Dopo tante promesse e tanti fondi a disposizione per questo e per quello, in seguito alla pandemia, speriamo che ci sia qualcosa anche per mettere in sicurezza il tratto comune d'Arsié fin dopo le rocce, che gravitano sulla arteria che nonostante tutto pur chiusa la transitano sia i ciclisti che i motociclisti. C'è anche una grossa industria che dovrebbe aprire l'attività a Cismon si dice alla gente di Rocca. Orbene si faccia».

L'APPELLO

«Tra poco dovrebbe essere rifatto dal volontariato il presepe meccanico nella chiesa di Incino, che viene visitato da molta gente - prosegue il residente -. E, se oggi con 30 centimetri di neve, c'è gente in giro a piedi dopo essere arrivati qua in macchina per godersi dello spettacolo del lago di Corlo, io credo che la vallata di Rocca e anche il mio borgo di Incino meriti quella considerazione che arrivò con i sei miliardi di lire per il Ponte delle Bassane grazie al viaggio a Roma in Parlamento dell'allora sindaco Mario De Nale che poi disse la storica frase: Fioi son andat a Roma, ho battest le scarpe sulla tola e due deputati della Lega della Brianza i me ha ascoltà». (V.B.)

