ARSIÉGran finale per la Summer Fest grazie anche al sole che ha baciato l'intero fine settimana. Un festival dello sport che ha richiamato centinaia di persone, proponendo un ventaglio di discipline: dal calcio balilla al rugby amatoriale, dall'automobilismo dei ragazzi della Birola (con la Antares Motorsport di Pedavena con la partecipazione come secondo pilota di 30 disabili in auto da rally), ai giochi in piscina, alla pallavolo 3x3. Ma a fare da regina dei giochi è stato il calcio saponato. Attorno a una piscina gonfiabile piena di acqua...