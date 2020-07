L'EMERGENZA

Scoppia il caldo: l'Usl Dolomiti comunica il proprio piano e si concentra sugli anziani, mentre la Regione Veneto attiva un numero verde.

IL PIANO BELLUNESE

Sulla scorta dei dati Arpav, la Direzione Protezione Civile della Regione ha infatti dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per la montagna per oggi e domani. E l'Usl ha attivato il piano di intervento che permette di individuare preventivamente situazioni a rischio e segnalarle alla rete dei Servizi territoriali. A verificare la sussistenza dei bisogni per i pazienti ad alto rischio saranno le Centrali operative territoriali (Cot) che agiranno anche secondo le disposizioni impartite in materia di Covid-19.ù

IL NUMERO VERDE

Con lo scopo di facilitare l'accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio, la Regione ha attivato il numero verde 800535535 in collaborazione con il Servizio di telesoccorso e telecontrollo, attraverso il quale i cittadini possono ottenere informazioni e consigli utili; è comunque sempre possibile contattare direttamente il Suem 118.

I CONSIGLI

L'Usl ricorda anche i consigli pratici per difendersi dal caldo, rivolti in particolare agli anziani. Tra le azioni consigliate si ricorda di bere molta acqua, consumare pasti leggeri e frutta, ridurre l'attività fisica, preferire i deumidificatori ai condizionatori, oscurare le finestre e ventilare i locali nelle ore mattutine e serali, fare bagni e docce più frequenti, indossare abiti leggeri, di colore chiaro e non sintetici, coprire il capo. Da evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, le bevande ghiacciate e i cibi grassi. Inoltre, a correre i rischi maggiori sono i bambini tra 0 e 4 anni; e con loro diabetici, ipertesi, soggetti colpiti da malattie venose e patologie renali, non autosufficienti e pazienti sottoposti a trattamenti farmacologici particolarmente pesanti. Nel caso di un colpo di calore la persona va tenuta in un luogo fresco, ombroso e possibilmente ventilato, va utilizzato un ventilatore per favorire l'evaporazione della pelle bagnata, sono consigliati spugnature sui polsi, fronte, collo e inguine, va collocata una borsa di ghiaccio sul capo, i liquidi persi vanno integrati dando da bere acqua e sali minerali, mentre la cute deve essere raffreddata con dell'acqua.

IL DECALOGO

Il caldo, può rappresentare un problema in particolare per gli anziani. Essi infatti hanno struttura fisica che li espone maggiormente alla disidratazione, spesso sono affetti da patologie croniche e sono soli; hanno poimeno riserve e nel contempo avvertono meno lo stimolo della sete; l'assunzione prolungata di farmaci può influire sul bilancio idrico e sulla pressione arteriosa. Ecco perché soprattutto per loro vale un decalogo di buone pratiche: uscire nelle ore più fresche (prima delle 10 e dopo le 18), indossare abiti leggeri, di fibre naturali e di colore chiaro perché assorbono il calore e permettono la traspirazione; mantenere fresco l'ambiente schermando le finestre nelle ore di sole ed aprendole alla sera o durante la notte e se si usa l'aria condizionata vanno evitati gli eccessivi sbalzi, mentre la temperatura va regolata 3-4 gradi inferiore a quella ambientale, facendo comunque in modo di evitare l'esposizione diretta al flusso di aria. Ancora: bagnarsi e lavarsi spesso con acqua tiepida, ridurre l'attività fisica durante le ore più calde, assumere regolarmente acqua (anche se non si avverte lo stimolo della sete) e liquidi ed alimentarsi correttamente con cibi leggeri, freschi e ricchi di liquidi (frutta e verdura); evitare il consumo di alcoolici e di bevande fredde e gassate; porre attenzione alla corretta conservazione del cibo; evitare di salire in auto surriscaldata dal sole; porre attenzione alla corretta conservazione dei farmaci e alla loro assunzione. Ed infine, ma non meno importante, mantenere le relazioni con i familiari, i vicini, gli amici.(G.S.)

