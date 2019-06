Arrestato il latitante Guglielmo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CATTURABELLUNO Aveva raggirato due anziani milionari e non si era fatto nemmeno un giorno di galera. Fino a venerdì, quando il dottor Maurizio Guglielmo, 61 anni residente in via De Stefani, 6, a Belluno è stato arrestato. Le manette sono scattate all'aeroporto di Fiumicino, al suo rientro dal Belize, paese dell'America Centrale e paradiso fiscale, dove si era rifugiato dopo la condanna definitiva. Doveva ancora scontare 4 anni 9 mesi e 29 giorni per la circonvenzione del povero-milionario Guido Ricci, che lo aveva nominato erede...