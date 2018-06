Arredamont si prepara con i mascherai alpini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANTEPRIMALONGARONE Mancano ancora quattro mesi all'apertura di Arredamont. Eppure, l'area espositiva è già totalmente occupata (o quasi). Sale l'attesa per la mostra dell'arredare in montagna, in calendario dal 27 ottobre al 4 novembre, a Longarone Fiere. Una mostra, giunta all'edizione numero 41, ricca di novità. E aspettative: sia per la presenza delle numerose falegnamerie artigiane, sia per il progetto L'artigiano sotto l'albero, in cui trova spazio il piccolo artigianato di qualità.GLI SCULTORIIn vista della fine di ottobre, spicca...