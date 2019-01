CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARPAVBELLUNO Un anno con poca neve nella provincia dolomitica, anche se non è certo una rarità nella storia delle rilevazioni niveometriche. L'Arpav servizio neve e valanghe del centro di Arabba ha fornito in questi giorni le statistiche della neve fresca caduta nel periodo ottobredicembre dal 2008 ad oggi. Dati interessanti che rilevano come nel 2018 non sia poi caduta così tanta neve a causa, in primis, delle temperature elevate rispetto alla media stagionale. Vediamo i dati del 2017 a confronto con quelli del 2018: Casera Coltrondo (1960...