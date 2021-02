IL SOCCORSO

BELLUNO La piazzola dell'elicottero all'ospedale San Martino è occupata, il soccorso transita all'elinucleo dei carabinieri. Missione compiuta grazie alla sinergia tra Usl e il 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno: il paziente è stato trasferito all'ospedale San Martino. Si tratta di un giovane atleta bellunese T.D., 19 anni che aveva riportato un trauma da caduta sugli sci, in pista a Sella Nevea (Udine).

Il giovane era stato trasferito con l'eliambulanza di Udine: era un trasporto di un paziente critico dimesso dalla terapia intensiva di Udine. Il giovane atleta era stato accolto in rianimazione in seguito ad un grave trauma toracico e con fratture multiple agli arti avvenuto in Friuli, durante una competizione. La stabilità delle condizioni cliniche ha consentito il trasferimento presso la Chirurgia dell'ospedale San Martino di Belluno, dove proseguirà il proprio percorso terapeutico. «Poiché la piazzola dell'ospedale di Belluno era impegnata dall'elisoccorso Falco - spiegano dall'Arma -, un veloce coordinamento tra la Centrale Operativa Suem di Pieve e il Comandante del 14° NEC ha consentito di far atterrare in quella sede l'elisoccorso di Udine. Il paziente è stato quindi preso in consegna da una ambulanza medicalizzata del Suem che ha accompagnato il paziente al San Martino».

L'elinucleo dei carabinieri che ha sede a La Rossa è stato il centro in questi anni dei grandi fatti di cronaca avvenuti in provincia. Nel periodo dell'emergenza Vaia era il centro operativo misto per i soccorsi e interventi in provincia. Fino a inizio 2017 il 14esimo Elinucleo dei carabinieri faceva base all'aeroporto militare di Sant'Angelo a Treviso: poi è stato trasferito a Belluno, dove c'era il nucleo elicotteri del Corpo dei forestali, che in quell'anno è entrato nell'Arma dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA