L'INTERROGAZIONE

BELLUNO Che fine ha fatto il Bau Park? A chiederlo, adesso, è anche la consigliera di minoranza Roberta Olivotto. L'esponente del gruppo Belluno è di tutti guidato da Paolo Gamba entra nella questione che per due estati ha acceso il dibattito in città, tra i sostenitori dell'area di sgambatura per cani in riva all'Ardo e l'amministrazione Massaro. Dopo tanto parlare, di fatto ancora non c'è nulla. La bella stagione volge al termine e viene da chiedersi se il progetto non sia finito in fondo a qualche cassetto di Palazzo Rosso. Con un'interrogazione inviata ieri in municipio Olivotto punta ad andare a fondo e avere risposte. «Chiedo di sapere se e quando l'amministrazione passerà dalle parole ai fatti, con la realizzazione di un bau park come da programma elettorale e da successive promesse alla cittadinanza spiega, ripercorrendo poi tutto l'iter dal 2018 ad oggi -. Nel territorio del comune di Belluno non esistono spazi destinati a questo scopo. In particolare l'assessore alle opere pubbliche e alla gestione del verde pubblico aveva preso contatti con diversi cittadini, con i quali aveva organizzato anche alcuni incontri, uno in particolare il 24 luglio 2018 in Sala Consigliare». Ricorda poi l'interessamento di Apaca, che era a disposizione per fornire supporto organizzativo e burocratico e come, ad un certo punto, tutto si sia fermato. «Dopo i primi promettenti incontri tra i cittadini e l'assessore Giannone conclude -, ai quali è stato dato ampio rilievo attraverso gli organi di informazione, nulla si è più saputo del Bau Park».

A.Tr.

