Area di Prà del Moro: nuovi gestori al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREPartirà a settembre la nuova gestione dell'area Prà del Moro, area camper e bosco Drio Le Rive a Feltre. Tutta quella zona, di proprietà comunale, è infatti stata data in gestione alla cooperativa Elementa nello scorso mese di giugno; l'idea era quella di partire già a luglio ma poi, per motivi burocratici e per motivi di convenienza si è deciso di partire con la programmazione autunno-inverno. LA GESTIONENella scorsa primavera il comune di Feltre ha aperto un bando per la gestione del nuovo edificio a Prà del Moro che ospiterà...