Architetti e ingegneri in tre piazze: «Spiegheremo cos'è il Sisma bonus»

SICUREZZABELLUNO La sensibilizzazione alla sicurezza scende in piazza. Domenica 30 settembre ingegneri e architetti si metteranno a disposizione per spiegare ai cittadini cosa significa la prevenzione sismica e soprattutto quanto le nostre case possono essere sensibili al rischio di terremoti. Il titolo è Diamoci una scossa e rappresenta la prima giornata nazionale in materia, organizzata dai consigli nazionali degli Ordini degli ingegneri e degli architetti. A livello bellunese, saranno allestiti tre punti informativi: Belluno, Feltre e...