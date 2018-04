Apre Old Wild West: 35 nuovi posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISTORAZIONEBELLUNO Sbarca a Belluno Old Wild West. Anche il capoluogo avrà la sua burger e steak house. Ambientazioni western, pietanze formato maxi e carni spedite in aereo direttamente dall'Argentina: il locale della nota catena di Cigierre SpA aprirà i battenti a fine giugno in via Caduti del XIV settembre 1944 in zona Andreane. In questi giorni è partita la caccia al personale: addetti alla cucina che saranno coordinati da un responsabile, operatori di sala e un restaurant manager per un totale di 35 persone, tutte residenti in loco....