L'INIZIATIVA

BELLUNO «Ridare forza operativa agli enti che in questi ultimi anni hanno dovuto fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte e carenza di personale». La Provincia di Belluno aderisce alla mobilitazione nazionale per ridare potere agli enti locali. «La riforma Delrio del 2014 - spiega il presidente Roberto Padrin, che ha aderito all'iniziativa messa a punto dall'Upi, Unione province italiane - ha dimostrato alcuni limiti su cui è necessario lavorare, perché non ne risentano la qualità e quantità di servizi erogati ai cittadini e ai territori. A Belluno abbiamo potuto portare avanti progettualità e iniziative importanti, in questi anni, grazie alla compartecipazione dei Fondi Comuni confinanti e alla piena disponibilità dei canoni idrici. Ma è chiaro che in questo momento, con la necessità di sostenere la ripresa economica, occupazionale e sociale dopo l'emergenza Covid, servono strumenti diversi. Servono risorse strutturali, anche in termini di personale. Serve semplificazione. Se le Province non torneranno, almeno nell'immediato, quegli enti territoriali di primo grado che erano prima del 2014, devono però avere la possibilità di gestire in maniera ancora più efficace le funzioni rimaste, a partire da viabilità ed edilizia scolastica».

APPELLO AL GOVERNO

L'auspicio degli enti locali è che il nuovo governo decida di intervenire. «Il clima di ostilità nei confronti della Pubblica amministrazione - spiega Padrin - che per qualche anno ha soffiato contro le Province spogliandole di dignità operativa, additandole come fulcro degli sperperi, è passato. Ora è necessario guardare avanti. Le Province servono nella loro funzione di raccordo e di casa dei servizi per i Comuni, soprattutto in un territorio montano come il nostro».

LA MISSIVA

«Durante la crisi sanitaria - recita l'appello del presidente Upi De Pascale, sottoscritto anche da Belluno - le Province sono state chiamate a intervenire in tutti i tavoli, nazionali e locali, per contribuire alla gestione dell'emergenza sulle questioni di maggiore criticità e impatto sulla vita dei cittadini. Dalla fruizione in sicurezza della didattica per le scuole superiori sia in presenza che a distanza alla riorganizzazione dei trasporti locali, dalla definizione dei protocolli sanitari per imprese e lavoratori al supporto al mantenimento dell'ordine pubblico. Occorre ora proseguire nella costruzione di una Provincia nuova: istituzione della semplificazione e degli investimenti, in grado di produrre e definire azioni e interventi da tradurre in progetti concreti a favore delle città e dei territori».

