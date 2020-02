IL PARADOSSO

BELLUNO Il Comune di Belluno delega alla Provincia di Vicenza il ruolo di stazione appaltante per tutte le gare di lavori, servizi e fortniture. E la Sezione costruttori edili di Confindustria Belluno Dolomiti, si interroga sul controsenso: «Se non sono i bellunesi a difendere il proprio territorio e le proprie maestranze non possiamo aspettarci che altri lo facciano per noi» spiega Antonio Olivotto che è il presidente.

AMAREZZA

«Negli anni osserva Olivotto - si è riusciti, con uno sforzo di sistema, a identificare con una legge regionale, forme di valorizzazione delle imprese locali, tramite l'istituzione di albi specifici. Perché non farne uso? Perché non coinvolgere la Provincia o allargare la prospettiva alle altre stazioni appaltanti locali per costruire una soluzione tutta ed esclusivamente solo bellunese?». Insomma, una questione di visione, nel senso più alto del termine. «Se alla Provincia vicentina - prosegue Olivotto - non si potrà rimproverare nulla dal punto di vista formale forse dal Comune di Belluno ci si dovrebbe aspettare più impegno a fare sistema per il territorio e quindi se effettivamente costretto a dover demandare ad un altro Ente la gestione delle procedure di gare pubbliche cercare almeno di dettare a quest'ultimo delle linee guida nell'ottica della salvaguardia e tutela delle imprese locali».

STRADA GIÀ PERCORSA

La provincia di Vicenza si era già occupata delle gare per i lavori di riqualificazione delle periferie «con risultati molto penalizzanti per le nostre imprese - spiegano i costruttori - di fatto escluse da ogni invito secondo un'ottica di massima apertura del mercato. Una scelta che se allora era limitata ad alcune gare e per certi importi prosegue e che rischia ora di ripercuotersi su tutto il panorama degli affidamenti pubblici». «Sembra un ritornello: massima concorrenza e trasparenza senza nessuna valorizzazione della specificità del territorio. Ma in una provincia chiusa tra la specialità friulana, da un lato, e le province autonome, dall'altro, tutto ciò suona come uno slogan un po' beffardo».

QUESTIONE ECONOMICA

«Non ultimo - trapela - il timore per una rincorsa ad aggiudicarsi gare con sconti a fronte del prevalente uso del massimo ribasso, materialmente insostenibili per chi non conosce il territorio, con risultati penalizzanti per imprese e committenti. Situazioni già viste nel recente passato». Olivotto chiude con una domanda dal sapore retorico. «Non sappiamo se la scelta locale sia stata focalizzata in un'ottica di risparmio delle risorse. Ma se così fosse, quanti soldi perderanno le nostre imprese e di conseguenza il territorio in generale?»

A.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA