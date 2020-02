APPALTI

FRATELLI D'ITALIA

CHIEDE CHIARIMENTI

«La firma della convenzione tra Comune di Belluno e Provincia di Vicenza, che attribuisce a quella amministrazione il ruolo di stazione unica appaltante per le gare del nostro capoluogo, desta perplessità anche da parte nostra». A dirlo è Monica Mazzoccoli, presidente del Circolo di Belluno di Fratelli d'Italia. «Siamo assolutamente in linea con il pensiero espresso nei giorni scorsi dalla presidente di Confartigianato Belluno Claudia Scarzanella e condividiamo i timori espressi da Antonio Olivotto, presidente degli edili di Confindustria Belluno Dolomiti. Affidare esternamente la gestione di lavori e servizi per ambiti - conclude la Mazzoccoli - in cui potrebbero partecipare molte aziende del territorio, a noi crea qualche seria preoccupazione. Le aziende locali verrebbero interpellate, forse in subappalto, ma con quali risvolti economici?».

RIFIUTI

INCONTRO ALLA LATTERIA

DI BOLZANO BELLUNESE

Secondo incontro, oggi, per l'illustrazione del nuovo sistema di calcolo della tariffa dei rifiuti che entrerà in vigore nel corso dell'anno. L'appuntamento è alle 18.30, all'ex Latteria di Bolzano bellunese. Saranno presenti il Sindaco, Jacopo Massaro, e la Società Bellunum. Gli incontri sono finalizzati a spiegare ai cittadini quali saranno le novità collegate alla tariffazione puntuale: come funzionerà, come verrà calcolata in base alla composizione del nucleo familiare e come sarà possibile verificare il numero di svuotamenti già effettuati. Nel corso delle prossime settimane saranno organizzati anche altri incontri pubblici nelle diverse località del capoluogo.

IL BANDO

REDDITO INCLUSIONE ATTIVA,

SCADENZA PER IL TERZO SETTORE

Per l'avvio della misura del Reddito di inclusione attivo, scade il 15 febbraio la possibilità per gli enti del terzo settore di presentare la propria manifestazione di interesse al Comune di Belluno. È infatti prevista la costituzione di un coordinamento territoriale, con la collaborazione dei diversi soggetti che si occupano del tema, sia istituzionali che della società civile e la conseguente approvazione di un piano operativo, attivando così processi di sensibilizzazione nelle realtà locali. Le organizzazioni del Terzo Settore che intendono manifestare l'interesse all'inserimento nell'elenco di fiducia potranno inviare anche successivamente, senza scadenza, l'iscrizione, sempre utilizzando l'allegato A.

