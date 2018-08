Aperto il bando per creare il Natale «Servono soldi, ma anche servizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVISOBELLUNO È partita la ricerca di partner per il Natale: è online nel sito del Comune l'avviso per trovare organizzatori. Insomma ci siamo. Il cantiere Natale ha acceso i motori. Dopo l'approvazione in giunta di una decina di giorni fa, questa settimana l'amministrazione ha pubblicato un Avviso pubblico per la ricerca di partner/sponsor e l'istituzione del tavolo di lavoro per l'organizzazione delle attività e degli eventi da effettuarsi durante il periodo natalizio 2018. C'è tempo fino alle 12 del 10 settembre per partecipare....