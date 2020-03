RIORGANIZZAZIONE

BELLUNO L'imperativo è creare nuovi posti letto. Per raggiungere l'obiettivo ai nove letti della Terapia intensiva di Belluno ne sono stati aggiunti altri sei e dieci sono stati messi a disposizione nel reparto di Pneumologia semi intensiva, quaranta sono quelli in totale a disposizione dei pazienti positivi nel reparto di malattie infettive. Insomma l'obiettivo è quello di concentrare il maggior numero di positivi nei reparti del San Martino, permettendo alle altre strutture di proseguire con il resto dell'attività. In tutte le strutture dell'Usl 1 dolomiti infatti è sospesa l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria, è ridotta l'attività chirurgica programmata non urgente, è sospesa tutta l'attività di specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate, è sospesa l'attività libero professionale intramoenia. Chiusi gli sportelli di prenotazione Cup del San Martino di Belluno, dell'Ospedale di Agordo e dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadoree dell'Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Le prenotazioni potranno avvenire tramite il consueto numero telefonico 800 890 500. Sospesa la prenotazione e l'attività libero professionale intramoenia è sospesa.

Il centro unico prenotazioni provvederà a contattare gli utenti programmati con altre priorità per informarli delle disposizioni e per la successiva riprogrammazione degli appuntamenti al termine dello stato di emergenza. Rimangono le misure di limitazione dell'accesso all'ospedale da parte degli accompagnatori e dei visitatori.

OSPEDALE DI BELLUNO

Al San Martino le degenze di Chirurgia, Nefrologia e Urologia sono state compattate al terzo piano del blocco chirurgico per liberare personale infermieristico per le aree Covid, ledegenze della pneumologia sonos tate collocate al secondo piano del blocco medico. Centralizzate su Feltre le urgenze differibili di Otorinolalingoiatria.

AGORDO

Sospesi i ricioveri dal territorio per Medicina Lungodegenza e Ospedale di Comunità

FELTRE

Trasferita al quinto piano del Dalla Palma la Pneumologia, Geriatria è stata riattivata al primo piano del gaccgia lante. Attrezzata un area Covid al quarto piano del Dalla Palma.

A Pieve di Cadore, invece, è stato attivato il filtro all'ingresso con il personale della protezione civile.

