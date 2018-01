Anziani più allegri con la musicoterapia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SORPRESABELLUNO Babbo Natale ha fatto tappa anche in casa di riposo. Strumenti musicali, prodotti per il corpo e un elettrocardiografo: i doni sotto l'albero per gli anziani delle strutture di Belluno e di Longarone sono stati generosi. Il vecchino con la pancia e la barba bianca è stato, in questo caso, il Lions Club Belluno. Il gruppo ha infatti rinnovato lo storico service natalizio dedicato agli ospizi per anziani, un appuntamento sempre molto atteso anche dagli operatori. LA PRESIDENTE«Per Belluno spiega la presidente del club...