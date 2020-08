LA STORIA

BELLUNO Anziana e sola con problemi fisici era rimasta bloccata e al buio nella sua casa di Belluno alla vigilia di Ferragosto. Non riusciva a mettersi in contatto con nessuno, pur avendoci provato sia con i famigliari che con l'amministratore di condominio in cui abita per segnalare il disservizio. A quel punto, in emergenza e disperata, ha chiamato il 113 e gli agenti della Questura sono arrivati in un lampo. Hanno chiamato il fornitore di energia elettrica e in poco tempo è tornata la luce.

La storia è stata raccontata ieri dai canali social della Questura di Belluno, sia su Facebook che su Instagram, raccogliendo decine di like cuoricini e complimenti. «Un pomeriggio afoso, la vigilia di Ferragosto per la precisione - si legge nel post -. Arriva una chiamata al 113: una signora anziana che vive sola a Belluno e con problemi fisici è senza energia elettrica da qualche ora. I poliziotti arrivano sul posto, la rassicurano, controllano i contatori e, attraverso una vicina (anche lei al buio) avvisano il fornitore di energia che registra il malfunzionamento e provvede a ripristinare la corrente. Per ringraziare gli agenti intervenuti la vicina dell'anziana signora è arrivata in Questura, qualche giorno dopo, con un dolcissimo dono: ha portato una torta, fatta realizzare appositamente per noi dal figlio pasticciere».

