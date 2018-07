Antincendio: studenti promossi dall'Associazione Vigili del fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO Studenti esperti in prevenzione d'incendi. I vigili del fuoco entrano in aula e salgono in cattedra: la gestione degli incendi e delle emergenze, adesso, si impara a scuola. È infatti quello che è avvenuto quest'anno in due istituti superiori del territorio, selezionati dalla sezione di Belluno dell'Associazione nazionale Vigili del fuoco per partecipare all'innovativo progetto Issa.IL PATENTINOAccanto alla matematica e alla letteratura, ai laboratori pratici e alle ore di stage, sono state proposte lezioni di...