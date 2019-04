Antincendio, ambulanze: l'Usl incassa oltre 2 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INVESTIMENTIPer l'acquisto di ambulanze, per il Piano antincendio, per l'adeguamento della centrale termica di Cortina e molto altro: dalla Regione arrivano oltre 2 milioni di euro all'Usl 1 Dolomiti. Il piano investimenti presentato dall'azienda sanitaria a Venezia ha infatti ottenuto il via libera per opere da 2.296.318,19 euro. A darne notizia è la stessa Regione: nel complesso si parla di 51 milioni 456 mila 948 euro di investimenti in strumentazioni di vario genere, in acquisti di materiali e nella realizzazione, appunto, di Piani...