Anticipato l'obbligo di catene sopra i 1000 metri

Anticipato l'obbligo di catene e pneumatici invernali sopra i mille metri. Il provvedimento è entrato in vigore alle 14 di ieri e rimarrà in vigore fino alla mezzanotte di domani. Dal 15 novembre infatti entra in vigore l'obbligo su tutte le strade statali, compresa l'Alemagna da Vittorio Veneto al confine regionale e sulla 51 Bis da Tai all'innesto con la 52 a Lozzo di Cadore. Stesso provvedimento per la 50 del passo Rolle da Ponte nelle Alpi a Feltre e per l'ex statale 51 per Castellavazzo, per la Cavallera e per la Carnica. L'obbligo...