BELLUNO Fauna selvatica. La Confederazione italiana agricoltori di Belluno cerca una risoluzione al problema legato ai danni di cinghiali, cervi, caprioli, corvi e lupi: «Ci vuole una modifica della legge». L'associazione invita a guardare alla questione senza pregiudizi. «D'accordo con le decisioni del Tavolo verde provinciale, ma ci vuole un intervento complessivo: bisogna modificare la legge sulla fauna selvatica» questo in sintesi il pensiero degli agricoltori, ormai esasperati dal crescente numero di esemplari di cervi, cinghiali che arrecano disturbo alle coltivazioni. «Per alcuni spiega il consigliere Filippo Maccagnan - il lupo può essere una risorsa, perché magari non ha animali al pascolo ed è utile per contrastare la presenza dei cervi, che sono aumentati in modo esponenziale. Per gli allevatori invece rappresenta un pericolo incommensurabile. Bisogna poi considerare la fattibilità di alcune soluzioni proposte: recintare i terreni rappresenta un costo e una difficoltà, vista la conformazione della nostra zona: un ettaro può contenere anche 10-15 particelle, bisogna tenerne conto. Non vanno sottovalutati i danni provocati da altre specie, come i corvi, che rompono i teli delle balle o delle trincee di insilato, facendo marcire il prodotto. Infine c'è la questione degli indennizzi: che arrivano a mesi, se non anni di distanza dal danno subito e denunciato: molti agricoltori restano fuori per migliaia di euro». La posizione della Cia Belluno, aggiunge il presidente Luca Cosul Cuffaro «è chiara ed è anche al centro della nostra proposta di revisione della legge 157/92: bisogna passare dalla protezione alla gestione, perché quel testo, che ha ormai quasi 30 anni, fotografava una situazione in cui bisognava adoperarsi per la conservazione della fauna. Adesso la situazione si è ribaltata: alcune specie sono in sovrannumero. L'esempio più lampante riguarda i cinghiali, responsabili dell'80% dei danni all'agricoltura: si è passati da una popolazione di 50 mila capi in Italia nel 1980, ai 900 mila nel 2010 fino ad arrivare a quasi 2 milioni nel 2019». Cosul Cuffaro ricorda che uno dei sette punti di cui si compone la proposta di riforma prevede che «sui propri terreni, i produttori devono poter essere autorizzati ad agire in autotutela, con metodi ecologici, interventi preventivi o anche mediante abbattimento». «Non sempre è possibile recintare le malghe conferma il presidente di Cia Belluno e, almeno nel caso del lupo, vanno previste politiche più attive. Per quanto riguarda gli ungulati, è del tutto evidente che bisogna tornare a carichi sostenibili delle specie animali, in equilibrio tra loro e compatibili con le caratteristiche ambientali, ma anche produttive e turistiche, dei diversi territori».

Federica Fant

