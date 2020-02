L'APPELLO

BELLUNO Rospi e rane si stanno preparando per la migrazione. E anche il Gruppo salvataggio anfibi Belluno è ai blocchi di partenza. Con l'inizio della stagione della riproduzione, infatti, torna in azione il sodalizio di volontari impegnato nella salvaguardia delle specie a rischio estinzione. Da anni i Comuni di Ponte nelle Alpi, Borgo Valbelluna e Seren del Grappa sostengono i volontari, ma servono opere fisse per salvaguardare l'incolumità delle bestiole come ormai se ne vedono in uso in Europa per la tutela della fauna selvatica e della sicurezza stradale. La questione resta aperta, insomma, e si cercherà di tenere vivo il dialogo con le amministrazioni per centrare l'obiettivo. Così, mentre ha preso il via il reclutamento di volontari per la stagione 2020, i fondatori del gruppo puntano a portare a casa i risultati attesi da anni dialogando con Provincia e Regione per studiare tunnel e canalette che permettano la libera circolazione della fauna minore. Non solo, il gruppo sarà impegnato anche in giornate ecologiche, in attività divulgativa nelle scuole, nel monitoraggio e nel rilevamento dei dati, nella posa di reti e di barriere oltre che, naturalmente, nel salvataggio degli anfibi dalla strada. Per informazioni e adesioni: grupposalvataggioanfibibelluno@gmail.com. (atr)

