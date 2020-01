Ancora furti, colpi a Farra: i ladri fuggono con mille euro

FELTRE

Non si fermano i furti in abitazione a Feltre e complice il fine settimana i ladri si sono nuovamente scatenati negli appartamenti. I colpi si sono verificati, questa volta, tra Farra e via Genzianella, già finite nel mirino dei malviventi. È passato indenne, stranamente, il Boscaiz, che da settimane ha contato diversi furti nelle case. Le modalità sono sempre le stesse: anche nei due colpi a Farra e via Genzianella i ladri hanno atteso l'imbrunire per entrare in azione e poi hanno forzato le porte finestre riuscendo ad entrare in casa a caccia di oggetti di valore. Secondo quanto ricostruito dai proprietari, nella denuncia presentata a carabinieri, i malviventi si sarebbero impadroniti di denaro e oggetti in oro. Nel primo caso, nel furto messo a segno a Farra, il bottino ammonta a circa 300 euro. Nel secondo, in via Genzianella il colpo ha fruttato molto di più: il bottino ammonta a 1000 euro.

Spetterà ai carabinieri della Compagnia di Feltre, intervenuti in entrambi i casi per i sopralluoghi di furto, smascherare i responsabili. Da quando era scattata l'ora solare infatti non c'è stata più pace per gli abitanti a Feltre. I ladri svaligiarono case anche a Farra, Pedavena e Fonzaso, ma i furti più numerosi sono stati messi a segno sempre al Boscariz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA