IL PROCESSOBELLUNO Era presente in aula ieri mattina Mattia Vascellari, il 26enne di Safforze accusato di omicidio stradale e lesioni stradali gravissime per lo schianto mortale avvenuto la mattina del primo settembre 2019. In Tribunale a Belluno c'è stato il primo momento in cui le parti si presentavano di fronte al giudice: erano tutti affranti per quella vicenda terribile che provocò la morte del 19enne di Longarone, Cristian Gabriele...