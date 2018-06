Ancora aperte le candidature per il nuovo censimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SELEZIONEBELLUNO Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018-2021: c'è ancora tempo per candidarsi. La scadenza per la presentazione delle domande per il ruolo di coordinatore e di rilevatori è infatti stata prorogata alle 12 del 3 luglio. La selezione pubblica, per titoli e secondo predeterminati criteri selettivi, è indetta per il conferimento dell'incarico di un coordinatore e, indicativamente, di dieci rilevatori statistici, disposti a lavorare con questionari da sottoporre alla popolazione e con il punto...