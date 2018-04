Anche Trichiana e Limana in sella: «La tappa? L'idea di Ronce è valida»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIRO D'ITALIABELLUNO Ronce, Tassei e Piandelmonte non pedalano più da sole. Il sogno rosa si allarga al Comune di Belluno, e ai territori di Limana e Trichiana. Le quotazioni di un passaggio sulle Prealpi bellunesi salgono. Non sarà quest'anno e nemmeno il prossimo. Ma per il 2020 o al massimo il 2021 qualche speranza c'è. Di sicuro, la candidatura della tappa al Giro d'Italia verrà presentata.L'INCONTROL'idea di Belluno Alpina (il gruppo di azione locale che sta lavorando per valorizzare le borgate alte del Comune capoluogo) era stata...