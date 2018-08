Anche Kim ai Campionati Mondiali per cani da soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PORTABANDIERABELLUNO Il fiuto di Kim porterà in alto il Tricolore in Repubblica Ceca. È l'augurio del Nucleo cinofilo soccorso Ana di Belluno a Franco Dal Dura e al suo pastore belga Kim Ballacoilupi. La coppia, lui unità cinofila e lei femmina di Malinois di due anni e mezzo, gareggerà ai Campionati mondiali per cani da soccorso che si svolgeranno a Zatec dal 23 al 26 agosto. Dal Dura prenderà parte alla sfida insieme ad altri tre cinofili, con i quali comporrà una squadra rappresentativa dell'Italia e pronta a battere gli altri team...