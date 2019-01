Anche in provincia firme per il reddito di maternità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTABELLUNO La raccolta firme per il reddito di maternità arriva nel Bellunese. Ha preso il via questa settimana la consegna nei Comuni della provincia dei moduli per raccogliere le sottoscrizioni di chi vorrà sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione dell'indennità di maternità per le madri casalinghe. A sollecitarla, il Coordinamento regionale del Popolo della Famiglia. Il testo prevede l'erogazione di 12mila euro netti all'anno, 96mila euro in otto anni alle donne lavoratrice nell'esclusivo ambito...