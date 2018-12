Anche il capoluogo saluterà il Giro d'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOBELLUNO Un circuito in piazza, con i ciclisti del Giro d'Italia. Nel 2019 il tour della maglia rosa non passerà per Belluno, ma farà ugualmente tappa in città. La data è quella del 3 giugno. L'assessore allo Sport Marco Bogo ha un progetto preciso per i prossimi dodici mesi. La parola d'ordine sarà valorizzare. Le attività diverse dal calcio, come ciclismo, corsa in montagna e arrampicata.CICLISMOIl Giro farà tappa in Cadore e poi a Feltre, schiverà il capoluogo e lo saluterà da lontano. Belluno risponderà con un evento la...