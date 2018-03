Anche dal Sert arriva la conferma: «L'uso di stupefacenti in aumento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIBELLUNO Il Sert lo ripete da tempo: il consumo di sostanze stupefacenti, sul territorio, è in aumento. A dirlo sono i dati. Il numero di ragazzi che si rivolgono ai servizi per le dipendenze dell'Usl 1 Dolomiti, per esempio. «Si è abbassata l'età di approccio alle droghe, ora le si prova da teenager ha spiegato Paolo Bello (nella foto) del Sert in una recente serata pubblica a Cesiomaggiore -. I ragazzi bellunesi consumano di tutto, dalla marijuana alla cocaina e fino all'eroina che, pur avendo subito qualche inflessione nel...