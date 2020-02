LAMON

Festa dell'incontro annuale, ieri, del Gruppo Alpini Cima Campo Forte Leone di Lamon. È sicuramente riuscita, anche se mancavano diverse penne nere del Gruppo locale della Protezione Civile capeggiato da Federica Faoro impegnatissime per tutta la notte a spegnere il fuoco ad una casa e prati di Col Melon in comune di Pedavena. Non sono riusciti così ad arrivare alla cerimonia religiosa iniziata alle 10,30 nel Duomo di Lamon. La messa celebrata da don Tarsillo Bernardi, e poi la cerimonia civile dell'Alzabandiera e della posa dell'omaggio corone al Monumento ai Caduti sulla piazza del municipio. Mancava anche il sindaco Ornella Noventa, impegnata a rappresentare il comune di Lamon alla cerimonia degli Alpini di Cittadella, in concomitanza, con cui il Gruppo Cima Campo-Forte Leone è gemellato. C'era il vicesindaco Federico Faorro e per Sovramonte il sindaco Federico Dalla Torre ha delegato il consigliere comunale Chistian Doff. Per la protezione Civile ha sostituito la presidente Federica Faoro la vice Gabriella Canal. Il capogruppo Italo Poletti durante la messa ha letto la Preghiera dell'Alpino. Poi corteo fino al Monumento ai Caduti sulla piazza del municipio. Ha accompagnato tutta la cerimonia il maresciallo Stefano Rech del comando locale dei carabinieri. Don Tarsillo Bernardi ha seguito con le benedizioni, la preghiera e le parole per «i caduti che con la preghiera sono con noi comunità. Si sono sacrificati per noi per una vita migliore». Ne è seguito tutto il programma con anche un Alzabandiera e un Onore ai Caduti alla chiesetta alpina a Le Ei. Pranzo all'albergo Al Tajol da Aline Mastel con il discorso del vicesindaco Federico Faoro sul lavoro prezioso delle penne nere nel tenere attiva la comunità lamonese con il rispetto delle tradizioni. Ne è seguita la lettura della relazione sulle attività svolte dal Gruppo nel 2018.

