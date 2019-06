Ambiente fonte di sviluppo ma il Fai-Cisl chiede tutele

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TAVOLA ROTONDABELLUNO Le problematiche ambientali s'intersecano con le prospettive di sviluppo del Veneto. Per questo, tutti gli investimenti per la tutela dell'ambiente possono configurarsi come grandi opportunità. Di questo si parlerà domani mattina nella locanda Nogherazza di Castion, nell'ambito del convegno Tutela dell'ambiente per lo sviluppo produttivo ed economico del Veneto, organizzato dalla Fai Cisl Belluno Treviso e del Veneto. Il soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi riconducibili alla tutela della salute e del...