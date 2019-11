CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEBELLUNO Un piccolo germoglio di Fare Verde è nato in provincia. L'associazione ambientalista attiva in tutta Italia con progetti e campagne di sensibilizzazione, nata nel 1986 dopo di disastro di Cernobyl, ha aperto una sezione anche a Belluno. Il suo presidente è l'avvocato Francesco Greco, la responsabile provinciale Fabiana Soccal e gli iscritti sono già una ventina. Tra loro anche il sindaco di Calalzo e deputato di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e l'assessore di Tambre Lucia della Libera. Non c'è ancora il calendario delle...