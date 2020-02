AMBIENTE

BELLUNO Mai più bidoni dell'umido straripanti di sacchetti, mai più sacchetti per terra e imboscati agli angoli della via. Bellunum triplica le giornate di raccolta: d'ora in avanti gli operatori passeranno tutti i giorni a svuotare i bidoni, salvo la domenica. Insomma, la consigliera di opposizione Roberta Olivotto, del gruppo Belluno è di tutti guidato da Paolo Gamba, alla fine l'ha spuntata. I suoi reportage fotografici fatti di bidoni pieni all'inverosimile, con i sacchi appoggiati sopra i coperchi e a terra tutt'attorno, hanno ottenuto l'effetto sperato. Nei giorni scorsi gli uffici comunali le hanno comunicato il cambio di passo, almeno per le zone di via Mezzaterra e del Teatro Comunale. Qui la raccolta dell'umido avverrà tutti i giorni della settimana, eccetto la domenica, e la situazione verrà monitorata affinché non si verifichino più i sovraccarichi delle scorse settimane.

«Ho segnalato diverse volte il problema spiega Olivotto, soddisfatta -. Su una questione però non ho ancora avuto risposta, sempre relativa ai rifiuti, si tratta dei controlli. Avevo inviato una mail per capire se i controlli degli abbandoni vengono effettuati». Da risolvere resta anche la posizione dei bidoni marroni dell'umido in via Mezzaterra, all'incrocio con via San Pietro. Lì i due contenitori sono collocati sotto la bacheca delle epigrafi, una posizione poco decorosa per i poveri defunti e decisamente poco igienica per chi si ferma a leggere. Sempre su segnalazione della consigliera la posizione era stata modificata a lato della bacheca a inizio settimana, salvo poi far tornare tutto come prima. Come resta sul piano del confronto il tema dei contenitori interrati di piazza dei Martiri che, benchè ampi e capienti, sembra non riescano ad accogliere la mole di rifiuti prodotta da residenti e commercianti della zona tanto che è già capitato di vedere sacchi appoggiati a terra, fuori dalle campane, proprio nel salotto buono della città. Una scena immortalata con tempestività, anche quella, dal telefonino di Olivotto che sul tema è decisa a non mollare e a ottenere ancora miglioramenti dall'amministrazione. Così come continuerà a mantenere alta l'attenzione sulla novità della tariffa puntuale, perchè le cifre dei conferimenti extra ancora non sono state chiarite dal sindaco Jacopo Massaro.

Alessia Trentin

