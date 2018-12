CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEBELLUNO Arrivano da Telegram, le news sullo smog. Per restare informati sul livello di allerta del pm10 a Belluno, d'ora in avanti basterà scaricare sul proprio telefonino la app di messaggistica istantanea. È infatti stato inserito un bot, ovvero un utente artificiale programmato per interagire nelle chat, così da permettere di conoscere il livello di allerta delle polveri sottili collegato alle misure restrittive sul traffico, riscaldamento, combustioni all'aperto e spandimento liquami zootecnici dei Comuni veneti che hanno...