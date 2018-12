CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEBELLUNO Alla fine, è arrivata. Dopo serate di confronto con i cittadini, dopo l'analisi delle osservazioni e delle critiche, l'amministrazione ha sfornato la nuova ordinanza anti smog legata a dati e motori Diesel. Più buona della prima, con nuove deroghe e restringimento dell'area rossa dove le auto inquinanti non sono ammesse. Se i cittadini possono dirsi più soddisfatti, per la polizia locale resta la difficoltà dei controlli. Zero quelli fatti finora, come zero le multe elevate. Ma non è un problema, spiega l'assessore...