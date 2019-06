CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEBELLUNO (A.Tr.) Dal primo ottobre ci sarà più ordine, in fatto di ordinanze anti smog. I comuni capoluogo del Veneto si sono seduti attorno ad un tavolo di concertazione per mettere a punto misure omogenee per tutti. Intanto ieri in sede di giunta la squadra di Massaro ha firmato la delibera di adesione al protocollo d'intesa. «Si tratta di un documento in cui tutti i capoluoghi veneti si dicono d'accordo nel collaborare per arrivare ad avere norme e ordinanze uguali spiega l'assessore all'ambiente Stefania Ganz -. Il tavolo si è...