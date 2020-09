L'EPIDEMIA

BELLUNO Cinque nuovi casi positivi in provincia. Quattro di questi sono emersi negli accertamenti tra i contatti in ambito familiare e lavorativo del rifugista bellunese con Covid. Insomma, dopo l'albergo, c'è un mini-focolaio anche in un rifugio dolomitico. Ma ormai è chiuso per fine stagione.

Con i nuovi positivi sale a 61 il numero complessivo degli attuali bellunesi infetti da Covid, a 1306 da inizio pandemia, come riportato nel quotidiano bollettino di Azienda Zero. La Usl 1 Dolomiti spiegava nel suo quotidiano aggiornamento sul Covid che «quattro dei cinque positivi sono contatti di ambito familiare e lavorativo di una persona positiva già comunicata nella giornata di sabato. Si configura, quindi, un micro focolaio all'interno di un rifugio, prevalentemente a conduzione familiare. Non sembrano esserci problemi per chi nelle scorse settimane ha frequentato il locale, perché al momento del riscontro della prima positività era già chiuso da tempo. Ad ogni modo il Dipartimento di Prevenzione ha disposto le previste misure contumaciali e ha attivato il contact tracing anche in riferimento ai clienti della struttura». Il quinto nuovo positivo, ha spiegato l'Usl, è una giovane donna, già in isolamento in quanto contratto stretto di un altro caso positivo riscontrato fuori regione. Il numero complessivo delle persone in isolamento domiciliare con sintomi Covid è di 26 persone. I ricoveri sono fermi a un paziente Covid in Malattie Infettive a Belluno e uno in Terapia Intensiva a Feltre.

I DRIVE IN

Continua anche in queste ore l'attività di prevenzione da parte dell'azienda sanitaria. Da oggi, primo giorno di scuola l'Usl spiega che saranno disponibili ben due drive in per l'esecuzione dei tamponi con accesso libero, ovvero senza bisogno di prenotazione. Uno sarà organizzato all'Ospedale San Martino, nell'area in fondo vicino all'obitorio, e l'altro a Borgo Ruga a Feltre, con accesso da via Panoramica. I punti saranno attivi da oggi in avanti tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e saranno a servizio di chi frequenta gli istituti scolastici e presenti improvvisamente sintomi simil Covid, sia prima dell'accesso a scuola sia durante l'orario scolastico. Ai due drive in di Belluno e di Feltre potrà accedere anche chi rientra da Croazia, Spagna, Grecia, Malta per il tampone obbligatorio, ma anche chi torna da Sardegna, Francia Occitania per quello volontario. È necessario portare con sé la tessera sanitaria magnetica.

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA