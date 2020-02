ALTO AGORDINO

Sì è concluso ieri il 2° corso basico di sci organizzato dal Settimo Reggimento alpini nel corso di questo inizio anno 2020. Si è svolto nei comprensori del Civetta, Passo Valles e Passo Falzarego, vi hanno partecipato 40 militari, 30 dei quali del reggimento bellunese, cinque assieme ad un istruttore militare di sci provenienti dal Reggimento Logistico Julia di Merano ed altri cinque più istruttore provenienti dal 3° Reggimento Artiglieria Terrestre di Remanzacco (Udine). Gli istruttori, tutti molto esperti, messi in campo sono stati complessivamente otto più un Direttore Tecnico ed un Direttore del Corso. L'attività si è svolta nell'arco di tre settimane, nel corso delle quali gli allievi hanno potuto apprendere le tecniche di base per poter sciare sia in pista che fuori pista, inoltre hanno svolto una serie di lezioni teoriche sulla progressione dello sci, sui concetti basilari dei fenomeni valanghivi e metereologici, concetti sulle tecniche di autosoccorso e cenni di soccorso semi organizzato e organizzato, inoltre su come utilizzare i materiali a disposizione e come farne la manutenzione. Sicuramente l'aspetto principale del corso è l'attività pratica sia di sci che di sci alpinismo, con, all'interno del programma anche un addestramento continuativo di 36 ore che prevede il pernottamento in quota in truna, nella fattispecie il personale ha passato la notte al passo del Falzarego a 2100 metri di quota.

Al termine del corso una commissione esaminatrice composta dal Direttore Tecnico e dai più titolati tra gli istruttori militari hanno provveduto a valutare gli allievi dopo una serie di prove sia in pista che fuori pista nonchè di ricerca di travolti in valanga. I militari idonei hanno ricevuto la qualifica di Sciatore Militare.

