«Alpino razzista: gravissimo»

LA SENTENZA

BELLUNO «Nel diffamare il militare ha fatto esplicito riferimento alle sue origini straniere, esternando disprezzo». Per questo non ha fatto sconti il Tribunale militare di Verona a Carmelo Lo Manto, 47enne sergente maggiore nato a Canicattì (Agrigento) ed effettivo al Settimo Alpini di Belluno. Così pur partendo da una pena base di 4 mesi, per la diffamazione e calunnia a un altro militare, con l'aggravante razziale e nessuna attenuante generica, si è arrivati alla condanna di un anno e mezzo di reclusione senza benefici di legge. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 16 dicembre scorso a Verona, ma in questi giorni sono uscite le motivazioni del collegio di Giudici, presieduto da Massimo Bocchini. Ventotto pagine in cui si ripercorrono quelle giornate di processo con testi che non si son presentati ed altri che si sono trincerati dietro i «non ricordo».

IL CASO

Ogni giorno, per il periodo compreso tra fine del 2014 e metà dell'anno 2017 al momento dell'Alzabandiera alla caserma Salsa il sergente maggiore Lo Manto, che si trovava nella prima fila avrebbe ripetuto a bassa voce in continuazione frasi del tipo: «Il capitano Karim Akalay Bensellam non è degno di stare nell'esercito italiano», «Sto marocchino ha rubato un posto in Accademia ad un italiano». E tanto altro. Il capitano figlio di madre italiana e padre marocchino era diventato il suo obiettivo, tutto perché Bensellam, superiore di Lo Manto gli avrebbe abbassato le valutazioni caratteristiche.

LA RETICENZA

Sono quattro i testimoni, Barcaro, Andreola, Servili, Genito, su una sfilza di militari chiamati in aula, che hanno confermato senza ombra di dubbio l'accaduto. Hanno riferito in modo chiaro e particolareggiato l'accaduto, che coincideva con quanto ricostruito dalla Procura militare. Ma sono bastati ai giudici. Dei 13 ulteriori testimoni sentiti due si sono dimostrati inattendibili, Gatto e Fontana. Gli altri 11 o non ricordavano o hanno negato di essere nelle prime file. E anzi dei numerosi testi convocati alla penultima udienza non se ne era presentato nemmeno uno.

LA LEGGE

La sentenza è stata la prima applicazione della Legge Mancino, quella sull'aggravante dell'odio razziale, in ambito militare. I giudici spiegano bene che l'imputato «non sia stato spinto a pronunciare le frasi con l'esclusiva finalità di manifestare o propagandare l'odio razziale», ma perché c'era tra i due dell'acredine dovuta a motivi lavorativi. Ma «nel diffamare la persona offesa ha fatto esplicito riferimento alle sue origini straniere» e questo è sufficiente per applicare l'aggravante. Anzi i giudici dicono: «L'aggravante va applicata nella sua massima espressione, considerando il contesto delle Forze Armate italiane, e il giuramento prestato dall'imputato, che rendono grave e stridente la violazione dei beni giuridici da essa esso tutelato».

LA CONDANNA

Lo Manto, difeso dall'avvocato Antonio Vele, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione ed è attulamente in servizio alla Salsa. Per il capitano Bensellam, che era costituito parte civile con l'avvocato Massimiliano Strampelli, la Corte ha condannato Lo Manto al risarcimento di 4550 euro di danno. Il sergente maggiore è ancora in servizio alla Salsa, Si tratta di una sentenza di primo grado, ma a suo carico c'erano dei precedenti: una condanna per reato analogo nel 2005 (venne sospeso per 9 mesi) e una sentenza di assoluzione in un processo in cui Lo Manto era parte civile per una condotta di violenza a un inferiore nel 2016. Si tratta di episodi in cui l'alpino avrebbe aggredito un caporale per non avergli fatto il buono pasto e in un altro caso una vicenda relativa all'uso fraudolento di un badge.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA