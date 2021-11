Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOCCORSIBELLUNO Un soccorso complicato quello portato a termine ieri sera dal soccorso alpino nel gruppo della Moiazza in Agordino, nel territorio del comune di La Valle: i soccorritori hanno portato in salvo 4 alpinisti trevigiani, che erano rimasti bloccati. Un intervento richiesto quando ormai era buio.Per questo è stato necessario l'intervento dell'elicottero di Trento emergenza, abilitato al volo notturno, per il recupero di 4...