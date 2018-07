Alpinista vola in parete: è in prognosi riservata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCCORSI IN MONTAGNABELLUNO Raffica di interventi anche ieri per i volontari del soccorso alpino e superlavoro per i sanitari e l'elicottero di Pieve di Cadore. CODICE ROSSOVerso le 11 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sul Diedro Dall'Oglio, Cima da Lago, dove un'alpinista di Bolzano, N.B., 47 anni, prima di cordata era volata per alcuni metri, sbattendo sulla cengia sottostante e riportando un grave politrauma. La scalatrice, che si trovava col compagno di cordata e altri due alpinisti avvicinatisi per portarle aiuto, è...