Ieri, nel corso dell'annuale Festa del Gruppo Alpini generale Nasci di San Gregorio nelle Alpi, è stato eletto il nuovo direttivo che rimarrà in carica nel triennio 2020 2022: si tratta di Stefano Centeleghe di Muiach. Il neo-presidente succede a Fabio Minella, «che ha guidato il Gruppo per sei anni con impegno e dedizione», come dice la nota stampa diffusa ieri. Alla vice presidenza Guido Perenzin e Yuri Paganin. Sono stati riconfermati Espedito Pagnussat e Ivo Dalla Cort, rispettivamente nella carica di Segretario e Tesoriere. Compongono inoltre il Consiglio Samuel Argenta, Vincenzo Attorre, Sergio Balest, Arin Cassol, Franco Cian, Pierantonio Salvadori e il rappresentante della Protezione Civile Massimo Argenta. «Nel corso della prima riunione - spiegano gli alpini - è stato formulato il programma attività 2020 che prevede tra l'altro l'apertura della sede il sabato pomeriggio, serate gastronomiche a tema, la gara della trippa, brusa la Vecia, l'incontro con la classe 5^ della Scuola Primaria Loris Giazzon, la partecipazione all'Adunata nazionale di Rimini, la Festa estiva di San Felice, la celebrazione del 4 Novembre e la Festa di Santa Barbara».

