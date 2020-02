FELTRE

Il Monte Cauriol ha rinnovato il direttivo. Il gruppo di Feltre dell'Associazione nazionale alpini ha tenuto ieri mattina l'assemblea annuale dei soci caratterizzata come da tradizione dai momenti istituzionali e seguita però in questa edizione dall'elezione dei nuovi consiglieri. Un'assemblea partecipata che ha trovato posto nella sala parrocchiale di Santa Maria degli Angeli alla presenza oltre che dei soci anche del primo cittadino di Feltre, Paolo Perenzin, del presidente della Sezione di Feltre dell'Ana, Stefano Mariech, e del capogruppo degli alpini di Gardolo (Trento) gemellato con il Gruppo di Feltre. Il prossimo appuntamento per le penne nere sarà il 23 febbraio per l'Assemblea generale.

Nel corso della mattinata si sono susseguito i veri interventi come quello di Nicola Mione, capogruppo uscente, con la propria relazione morale dell'ultima annualità di lavoro, dei referenti per lo sport, la protezione civile e in chiusura l'approvazione del bilancio. Le parole del presidente dell'assemblea, individuato in Giancarlo Cozzi, che ha posto l'accento sul «richiamo alla condivisione di ideali comuni nell'ottica di realizzazione di obiettivi condivisi, ingrediente importante per l'azione delle penne nere nel territorio». La sfilata nelle via cittadine ha portato le penne nere del Monte Cauriol al Monumento di via XVI agosto per rendere onore ai Caduti. I soci )il gruppo ne conte 246, il quarto per numero della Sezione di Feltre), che hanno ricevuto voti si riuniranno a breve per formare il consiglio e da questo uscirà il nuovo capogruppo. Gli alpini votati sono: Paolo Barioli, Boscarin Stefano Boscarin, Giovanni Da Poian, Riccardo De Cecco, Antonio De Girardi, Gino De Lazzer, Renato De Menech, Francesco De Paoli, Luciano Dionessa, Giancarlo Garbuio, Gabriele Gesiot, Arnaldo Lorenzoni, Paolo Marchiori, Lorenzo Marzemin, Nicola Mione (capogruppo uscente), Livio Tiozzo, Enrico Tonin, Domenico Vettoretto, Federica Zambon. Hanno ricevuto voti anche i seguenti aggregati, coloro che non hanno svolto il servizio militare o lo hanno svolto non nelle truppe alpine: Giuseppe D'Alia, Francesco Zambon, Mario Zattoni.

Daniele Mammani

