Alpini di Castion in festa: mezzo secolo della sezione

PENNE NEREBELLUNO Cinquant'anni di storia. Cinquant'anni di penne nere a Castion. Il Gruppo Ana Castionese festeggia il compleanno. Cifra tonda: quest'anno è mezzo secolo. Il sodalizio, difatti, è stato fondato nel settembre 1968. Negli ultimi cinquant'anni gli alpini castionesi hanno lasciato molti segni del loro passaggio. Sia in termini di solidarietà e volontariato, che in termini di presenza attiva sul territorio. Nel 1972, ad esempio, venne eretto il monumento all'Alpino, a ricordo dei caduti in guerra, opera dello scultore alpino...