BELLUNO Gli impianti del Nevegàl saranno acquisiti da Palazzo Rosso. L'iter prevede l'affidamento ad un perito per la stima dei beni. Sarà una manifestazione d'interesse, un affidamento diretto o un bando? Presto per dirlo. Politicamente una cosa è certa. «Il gruppo Belluno D+ - ribadiscono i consiglieri - da sempre si sta impegnando per il Nevegàl e continuerà a metterci la faccia e impegnarsi a condurre a buon fine l'operazione che sta facendo con il resto della maggioranza».

Nel frattempo arriva anche una nota da parte dell'Alpe del Nevegàl in liquidazione, che «ha ceduto l'azienda alla società Nevegal 2021 in data 23 novembre 2020 fa presente per i liquidatori Piero Casagrande -. Da quella data non ha intrattenuto alcun rapporto con l'amministrazione comunale. È importante sottolineare - rivela sempre la nota - che la società aveva precedentemente trasmesso alla Paragon advisor, incaricata dal Comune per elaborare il piano economico-finanziario dell'operazione di acquisto degli impianti e successivo affidamento a terzi, tutti i dati richiesti ancora a luglio 2020».

Inoltre la cessione dell'azienda a Nevegal 2021, proseguono dall'Alpe «è stata oggetto da parte dell'acquirente di una meticolosa e accuratissima due diligence (in cui sono stati coinvolti commercialisti, avvocati ed architetti di primissimo nome). Solo al termine delle adeguate verifiche tecniche ed amministrative, l'operazione è stata conclusa. Dal momento della cessione dell'azienda, Alpe del Nevegal in liquidazione, ha collaborato con i nuovi gestori fornendo tutte le informazioni richieste e astenendosi da qualsiasi commento, giudizio, azione sull'operato e sulle scelte di Nevegal 2021, ringraziata pubblicamente per il coraggio e la determinazione dimostrata nell'assumersi l'onere di portare aventi una vicenda complessa e onerosa». L'Alpe del Nevegàl conclude l'intervento sottolineando di «non scaricare su precedenti gestioni ritardi, inefficienze e problematiche burocratiche che, francamente, non riteniamo di nostra causa».

