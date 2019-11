CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALPAGO «Noi da qui non ci muoviamo». Non c'è pace per gli abitanti di Schiucaz, il paesino dell'Alpago minacciato dalla frana. Ieri, a distanza di 6 mesi da quando vennero evacuati dalle loro case, si sono ritrovati ancora nella stessa situazione. Eppure erano stati fatti dei lavori e la frana era stata messa in sicurezza, come era stato spigato agli abitanti: era stata fatta saltare con microcariche e alleggerita. «Se questa è sicurezza mi dica lei?», si sfogano i residenti dell'abitazione sotto la colata, i coniugi Franca e Francesco...