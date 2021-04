Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALPAGOEra uscito di casa verso le 13.30 per andare a recuperare il palco di un muflone che aveva visto qualche giorno prima, ma l'uscita di ieri, nella Val de le Streghe nella frazione di Sitran, gli è stata fatale. Una caduta nel dirupo per 30-40 metri e in fondo la fine. È morto così, ieri pomeriggio, Bruno Bortoluzzi, 69 anni, residente a Puos ma originario di Sitran, frazione dove è avvenuto il tragico incidente. Il referto medico...