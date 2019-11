Allevatore scrive al ministro: «Troppi lupi, serve un piano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FAUNA SELVATICABELLUNO «Non è vero che i lupi sono sotto controllo. Scriverò al Ministero dell'Agricoltura per chiedere un piano di contenimento». E' arrabbiato Luigi Balzan. Quest'estate i suoi cani da guardiania hanno respinto più volte, con successo, i tentativi di predazione da parte dei predatori al suo gregge di 150 capi tra pecore e capre. Ma è stato anche sanzionato, perchè i due pastori abruzzesi a più riprese hanno attaccato i turisti, spaventadoli e anche morsicandoli. Per questo, è convinto, questa non è la strada giusta....